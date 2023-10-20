Хамзат Чимаев и Камару Усман уложились в вес перед UFC 294

21 октября в одном из поединков турнира UFC 294 встретятся Хамзат Чимаев и Камару Усман. Бой состоится на стадионе «Этихад-Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Несколько минут назад бойцы прошли официальную процедуру взвешивания.

Оба спортсмена уложились в вес: Чимаев — 84,14 кг, Усман — 83,69 кг. Таким образом, бой пройдёт на ранее утверждённых условиях.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. В своём предыдущем бою, состоявшемся на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Камару Усману 36 лет. Нигериец завоевал титул UFC в 2019 году и провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.