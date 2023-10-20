Хамзат Чимаев — Камару Усман: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 21 на 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 294, в соглавном событии которого встретятся Хамзат Чимаев, не знавший поражений в профессиональной карьере (12-0), и Камару Усман (20-3).

Бой Чимаева и Усмана можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — примерно в 22:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Хамзат дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в промоушене Даны Уайта. В последнем бою, который проходил на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Камару завоевал титул UFC в 2019 году и провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: