Все результаты взвешивания UFC 294 с главным боем Махачев — Волкановски

Сегодня, 20 октября, состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира UFC 294. Он пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Предлагаем ознакомиться со всеми результатами.
UFC 294. Взвешивание. Главный кард
Лёгкий вес: Ислам Махачев (70,3 кг) – Александр Волкановски (70,08 кг)
Средний вес: Камару Усман (83,68 кг) – Хамзат Чимаев (84,14 кг)
Полутяжёлый вес: Магомед Анкалаев (93,44 кг) – Джонни Уокер (92,98 кг)
Средний вес: Икрам Алискеров (84,36 кг) – Варлей Алвес (84,14 кг)
Легчайший вес: Саид Нурмагомедов (61,68 кг) – Муин Гафуров (61,46 кг)
Прелимы
Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (57,15 кг) – Мухаммад Мокаев (57,15 кг)
Лёгкий вес: Мохаммад Яхья (70,76 кг) – Тревор Пик (70,53 кг)
Легчайший вес: Джавид Башарат (61,68 кг) – Виктор Генри (61,68 кг)
Средний вес: Абу Азайтар (84,36 кг) – Седрик Дюма (84,36 кг)
Лёгкий вес: Майк Бриден (72,34 кг) * – Аншул Джубли (70,53 кг)
Полулёгкий вес: Натаниэль Вуд (66,22 кг) – Мухаммад Наимов (65,99 кг)
Женский минимальный вес: Виктория Дудакова (52,88 кг)** – Джин Ю Фрей (52,61 кг)
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (84,36 кг) – Бруно Силва (84,36 кг).
* Майк Бриден не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории.
** Россиянка Виктория Дудакова не смогла уложиться в лимит минимальной весовой категории, за что будет оштрафована на 20% от своего гонорара в пользу соперницы.
Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: