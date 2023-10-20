Все результаты взвешивания UFC 294 с главным боем Махачев — Волкановски

Сегодня, 20 октября, состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира UFC 294. Он пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Предлагаем ознакомиться со всеми результатами.

UFC 294. Взвешивание. Главный кард

Лёгкий вес: Ислам Махачев (70,3 кг) – Александр Волкановски (70,08 кг)

Средний вес: Камару Усман (83,68 кг) – Хамзат Чимаев (84,14 кг)

Полутяжёлый вес: Магомед Анкалаев (93,44 кг) – Джонни Уокер (92,98 кг)

Средний вес: Икрам Алискеров (84,36 кг) – Варлей Алвес (84,14 кг)

Легчайший вес: Саид Нурмагомедов (61,68 кг) – Муин Гафуров (61,46 кг)

Прелимы

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (57,15 кг) – Мухаммад Мокаев (57,15 кг)

Лёгкий вес: Мохаммад Яхья (70,76 кг) – Тревор Пик (70,53 кг)

Легчайший вес: Джавид Башарат (61,68 кг) – Виктор Генри (61,68 кг)

Средний вес: Абу Азайтар (84,36 кг) – Седрик Дюма (84,36 кг)

Лёгкий вес: Майк Бриден (72,34 кг) * – Аншул Джубли (70,53 кг)

Полулёгкий вес: Натаниэль Вуд (66,22 кг) – Мухаммад Наимов (65,99 кг)

Женский минимальный вес: Виктория Дудакова (52,88 кг)** – Джин Ю Фрей (52,61 кг)

Средний вес: Шарабутдин Магомедов (84,36 кг) – Бруно Силва (84,36 кг).

* Майк Бриден не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории.

** Россиянка Виктория Дудакова не смогла уложиться в лимит минимальной весовой категории, за что будет оштрафована на 20% от своего гонорара в пользу соперницы.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: