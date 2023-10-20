Виталий Тарасов: в связи с заменой на Усмана бой для Чимаева стал сложнее

Известный менеджер российских бойцов Виталий Тарасов поделился своими ожиданиями от противостояния между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, которые проведут бой на UFC 294.

«Мне кажется, от того, что произошла смена соперника, бой для Хамзата стал сложнее. Усман не стал бы выходить после проигрышей на рискованный бой, не будь он уверен в себе. Считаю Усмана намного умнее бойцом, чем Косту. Камару видит глубже ММА, он прошел много пятираундовых противостояний и совсем иначе провёл поединок против Бёрнса, нежели Чимаев. Думаю, тут 50 на 50. Этот бой однозначно украшение ивента», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок Чимаева и Усмана будет соглавным событием в рамках турнира UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.