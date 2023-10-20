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Хамзат Чимаев подписал новый контракт с UFC

Хамзат Чимаев подписал новый контракт с UFC
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Непобеждённый боец UFC с российскими корнями Хамзат Чимаев заключил новый контракт с промоушеном. Об этом информирует ESPN GB со ссылкой на менеджере бойца Махди Шаммаса.

Условия сделки не разглашаются, но сообщается, что речь идёт о долгосрочном соглашении. По предыдущему контракту Чимаеву оставалось провести в лиге два боя.

Напомним, завтра, 21 октября, на турнире UFC 294 Хамзат проведёт поединок с нигерийцем Камару Усманом. Изначально Чимаев должен был драться с бразильцем Пауло Костой, но тот снялся из-за травмы руки. В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.

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