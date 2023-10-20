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«Не списывайте Усмана со счетов». Бёрнс сделал прогноз на соглавный бой UFC 294

«Не списывайте Усмана со счетов». Бёрнс сделал прогноз на соглавный бой UFC 294
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от боя Камару Усмана и Хамзата Чимаева, который станет соглавным событием UFC 294.

«Думаю, Хамзат сейчас самый голодный до побед боец. Он хочет сделать себе имя. Он хочет стать чемпионом. Парень умеет драться. Но не сбрасывайте Камару со счетов. Камару тоже умеет драться.

Мне в нём нравятся две вещи: ему не нужно скидывать вес и этот парень так много раз проводил пятираундовые поединки. Сейчас ему нужно будет драться всего три раунда. Хорошо, у него было всего 10 дней [на подготовку], но будет три раунда.

Не заставляйте меня выбирать фаворита, потому что это очень сложно сделать. Своего рода 50 на 50. Я бы отдал небольшое предпочтение Хамзату только потому что он был готов встретиться с монстром в виде Пауло Косты», — сказал Бёрнс в интервью официальному каналу организации UFC.

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