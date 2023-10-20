Гольцов: Чимаев — Усман — самый конкурентный бой в карде

Российский тяжеловес Денис Гольцов, выступающий в лиге смешанных единоборств PFL, поделился мнением о предстоящем турнире UFC 294, соглавным боем которого является поединок Хамзата Чимаева и Камару Усмана. Гольцов отметил, что считает этот бой самым конкурентным в карде турнира.

«Чимаев — Усман — равное противостояние, в котором выиграть может как один, так и другой. Самый конкурентный бой в карде. Усмана списывают? Это от лукавого. Старый или не старый, он в топе, держит свой уровень», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

UFC 294 состоится 21 октября и пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Главным боем турнира является вторая встреча россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.