Чимаев и Усман устроили финальную битву взглядов перед боем на UFC 294

Сегодня, 20 октября, в преддверии поединка на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября в Абу-Даби, стердаун провели Хамзат Чимаев и Камару Усман, которые выступят в соглавном бою вечера.

Напомним, Камару Усман заменил перед боем бразильца Пауло Косту, который изначально должен был противостоять Чимаеву, но снялся из инфекции стафилококка.

Для Чимаева предстоящий поединок станет седьмым в промоушене UFC и 13-м в карьере. Все свои предыдущие поединки Чимаев завершал победами. Также отметим, что в UFC у Чимаева лишь одна победа, завоёванная судейским решением — в апреле 2022 года ему противостоял бразилец Гилберт Бёрнс.

В свою очередь, Камару Усман проиграл два своих последних поединка, оба — Леону Эдвардсу.