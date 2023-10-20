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Чимаев и Усман устроили финальную битву взглядов перед боем на UFC 294

Чимаев и Усман устроили финальную битву взглядов перед боем на UFC 294
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Сегодня, 20 октября, в преддверии поединка на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября в Абу-Даби, стердаун провели Хамзат Чимаев и Камару Усман, которые выступят в соглавном бою вечера.

Напомним, Камару Усман заменил перед боем бразильца Пауло Косту, который изначально должен был противостоять Чимаеву, но снялся из инфекции стафилококка.

Для Чимаева предстоящий поединок станет седьмым в промоушене UFC и 13-м в карьере. Все свои предыдущие поединки Чимаев завершал победами. Также отметим, что в UFC у Чимаева лишь одна победа, завоёванная судейским решением — в апреле 2022 года ему противостоял бразилец Гилберт Бёрнс.

В свою очередь, Камару Усман проиграл два своих последних поединка, оба — Леону Эдвардсу.

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