Корешков: списывать Усмана нельзя, я бы дал 50 на 50 в бою с Чимаевым

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который пройдёт на турнире UFC 294.

«Списывать Усмана, конечно, нельзя. Не один титульный бой провёл, забрал титул, защитил титул, очень много сделал в полусреднем весе. Но бой будет в среднем весе. И промелькнуло, что вроде на открытой тренировке у него вылетело колено. По идее, всё складывается очень хорошо для Чимаева, потому что Камару будет не в своей лучшей форме, плюс травмы. Это тот фактор, который может Усмана остановить от доминирования. Плюс у него борьба отличается от борьбы Чимаева, но я бы давал в этом бою 50 на 50», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.