Фахретдинов сделал прогноз на поединок Чимаева и Усмана на UFC 294

Российский боец Ринат Фахретдинов поделился прогнозом на поединок непобеждённого в UFC Хамзата Чимаева с Камару Усманом на UFC 294.

«Учитывая, что Усман приехал с недели мод… Бой будет конкурентным, хотя бы пара раундов. Но я думаю, что Хамзат более мотивирован, голоден, давно не дрался. Думаю, мотивация у него сейчас на уровне. Он должен забирать поединок уверенно, но решением», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 21 октября, пройдёт турнир UFC 294, в рамках которого Хамзат Чимаев будет биться с Камару Усманом, который заменил бразильца Пауло Косту, не сумевшего принять участие в поединке в связи с травмой.

Отметим, что на данный момент у Чимаева 12 побед в UFC. При этом Хамзат ни разу не уступил по ходу своей карьеры в американском промоушене.