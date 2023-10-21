Гэтжи: горжусь Усманом, потому что он принял вызов на бой против Чимаева

Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что он гордится нигерийцем Камару Усманом, который на коротком уведомлении принял бой с непобеждённым в UFC Хамзатом Чимаевым.

«Он здесь только потому, что поставил себя в такую ситуацию. Он принял этот бой, и этот факт заставляет меня больше всего гордиться им. Мы увидим обновлённого и чертовски загоревшегося Камару.

Все мы знаем, какой выбор он сделал прямо сейчас, это то, что не многие люди в мире могут сделать. Я просто рад быть в его углу», – приводит слова Гэтжи MMA News.

Напомним, бой между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что Чимаев должен был подраться с бразильцем Пауло Костой, но впоследствии боец отказался от поединка в связи с полученной травмой.