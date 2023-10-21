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Нигерия стала первым африканским членом World Boxing

Нигерия стала первым африканским членом World Boxing
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Организация World Boxing объявила о присоединении к ней шести новых стран-членов, сообщает Inside the Games. Ими стали Финляндия, Исландия, Ямайка, Норвегия, Чехия и Нигерия. Таким образом, общее число стран в организации достигло 22-х. Нигерия является первым африканским государством среди них. World Boxing собирается провести свой первый конгресс во Франкфурте 24-25 ноября.

World Boxing появилась в апреле и пытается добиться признания Международного олимпийского комитета с правом организовывать турниры по боксу на Олимпийских играх. Она конкурирует с Международной ассоциацией бокса (IBA), которая лишилась признания МОК в июне. IBA подала апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд, которая будет рассмотрена 16 ноября. До этого IBA была отстранена от участия в проведении олимпийских турниров по боксу из-за проблем с управлением, финансами, судейством и этическими нормами.

Бокс по-прежнему формально не подтверждён в качестве вида спорта в программе ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

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