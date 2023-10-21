Алексеева: Усман – более опасный соперник, чем Коста, но у Чимаева все стороны сильные

Российский боец женского легчайшего веса (до 61 кг) Ирина Алексеева рассказала, почему считает нигерийца Камару Усмана более опасным соперником, чем бразильца Пауло Косту, в бою с непобеждённым в UFC Хамзатом Чимаевым.

«Замена очень серьёзная. Усман – более опасный соперник, чем Коста. Но Чимаев очень сильный боец, нестандартный. У него все стороны сильные. Усман тоже очень хороший боец. Многие говорили, что он не тренировался, был на показе мод. Но это бывает лишь к лучшему. Самое главное, Чимаеву не расслабляться. По лицу Усмана видно, что у него нет настроения. Но мне кажется, он сосредоточен. И этот бой будет очень жёстким», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, изначально Чимаев должен был драться с Костой в рамках турнира UFC 294, однако бразилец отказался от поединка в связи с травмой. Камару Усман заменил Косту и проведёт бой против Хамзата Чимаева, который пройдёт сегодня, 21 октября.