Немков: Бёрнс показал, что Чимаев такой же боец, как и все

Боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории рассказал о том, что бразилец Гилберт Бёрнс показал, что с непобеждённым бойцом в UFC Хамзатом Чимаевым можно бороться.

«Не думаю, что Усмана уже можно списывать. Думаю, будет жёсткий бой. Даже не знаю, кто победит. Чимаев толком не дрался с топовыми бойцами, но у него был Гилберт Бёрнс, который показал, что Хамзат такой же боец, как и все: пропускает, его можно отправить в нокдаун. Несмотря на то то, что Усман не готовился полноценно, три раунда можно подраться практически в любом состоянии», – сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Чимаев в рамках турнира UFC 294 подерётся с Камару Усманом, который заменил бразильца Пауло Косту, выбывшего из-за травмы.