«Для меня это дерьмовый бой». Шон Стрикленд — о поединке Хамзат Чимаев — Камару Усман

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Шон Стрикленд поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который пройдёт на турнире UFC 294 сегодня, 21 октября.

«Для Усмана этот бой в любом случае беспроигрышный. Если говорить честно, у него нет шансов на победу. Чимаев выматывал себя тренировках, набрал до среднего веса, а Усман просто думает, что выйдет и заберёт свои деньги. Для меня это дерьмовый бой. UFC просто искал замену выбывшему Пауло Косте. Так что я бы поставил на победу Чимаева.

Если бы Усман провёл полный тренировочный лагерь, я бы, наверное, ставил на него. Но он просто валялся на диване, поэтому победа достанется Хамзату», — сказал Стрикленд на своём YouTube-канале.