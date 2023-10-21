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Усман – о бое с Чимаевым: он попытается удивить меня борьбой в начале поединка

Усман – о бое с Чимаевым: он попытается удивить меня борьбой в начале поединка
Камару Усман
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Нигерийский боец Камару Усман поделился мнением о том, как будет проходить бой на турнире UFC 294 с Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, он попытается удивить меня своей борьбой в начале боя. Но мы об этом не узнаем, пока я не выйду в октагон. Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь. Ты можешь думать, что твои сильные стороны работают против всех соперников. А потом выходишь и понимаешь, что нужно действовать по-другому. Поэтому я готов ко всему», – сказал Усман в интервью бывшему бойцу UFC Даниэлю Кормье.

Напомним, бой между Чимаевым и Усманом пройдёт сегодня в рамках турнира UFC 294, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что Чимаев должен был подраться с бразильцем Пауло Костой, но впоследствии боец отказался от поединка в связи с полученной травмой.

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