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«Привет добрым русским мужикам». Шара Буллет обратился к болельщикам

«Привет добрым русским мужикам». Шара Буллет обратился к болельщикам
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Российский проспект среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов (16-0) обратился к болельщикам после дебютного выступления в UFC.

Напомним, сегодня, 21 октября, Магомедов победил единогласным решением в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) бразильца Бруно Силву.

«Привет, ребята, Салам-алейкум, Абу-Даби. Люблю вас всех, мои фанаты. Спасибо большое! Спасибо Дане Уайту и Али Абдель-Азизу.

Хочу передать привет братьям-мусульманам и славянскому народу, добрым русским мужикам, которые за меня болеют. Всем Салам!» — сказал Магомедов.

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