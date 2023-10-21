«Привет добрым русским мужикам». Шара Буллет обратился к болельщикам

Российский проспект среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов (16-0) обратился к болельщикам после дебютного выступления в UFC.

Напомним, сегодня, 21 октября, Магомедов победил единогласным решением в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) бразильца Бруно Силву.

«Привет, ребята, Салам-алейкум, Абу-Даби. Люблю вас всех, мои фанаты. Спасибо большое! Спасибо Дане Уайту и Али Абдель-Азизу.

Хочу передать привет братьям-мусульманам и славянскому народу, добрым русским мужикам, которые за меня болеют. Всем Салам!» — сказал Магомедов.

Материалы по теме Шара Буллет в ярком бою победил Бруно Силву, успешно дебютировав в UFC

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.