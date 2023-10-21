Камару Усман и Хамзат Чимаев прибыли на арену, где проходит UFC 294

Сегодня, 21 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходит очередной турнир промоушена смешанных единоборств UFC. В соглавном событии вечера UFC 294 сойдутся бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман и непобеждённый Хамзат Чимаев. В компании своих групп поддержки бойцы прибыли на стадион, где состоится ивент UFC.

Фото: Официальные социальные сети UFC

Для Чимаева предстоящий поединок станет восьмым в промоушене, всего на счету Хамзата 12 боёв в смешанных единоборствах, все он завершил победой.

Фото: Официальные социальные сети UFC

Камару Усман, ранее обладавший поясом UFC, потерял его в августе 2022 года, проиграв Леону Эдвардсу. В бою-реванше Усману также не удалось одолеть Эдвардса. Таким образом, в двух последних поединках Усман потерпел два единственных поражения в промоушене.