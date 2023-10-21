Саид Нурмагомедов досрочно победил Гафурова на UFC 294

Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC 294, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории (до 57 кг), встретился с таджикистанцем Муином Гафуровым. Победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Саид Нурмагомедов.

Саиду Нурмагомедову 31 год. На его счету девять поединков в промоушене UFC, победа на Гафуровым стала для него седьмой. Тем самым Нурмагомедов реабилитировался за поражение от Джонатана Мартинеса, с которым у него был предыдущий бой.

Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.