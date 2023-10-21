Хамзат Чимаев сохранил идеальный рекорд в MMA

Проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев, сегодня, 21 октября, победивший на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) бывшего чемпиона организации нигерийца Камару Усмана, сохранил идеальный рекорд.

Напомним, поединок бойцов стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. Всего за карьеру боец провёл 13 боёв и одержал 13 побед (11 — досрочные).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.