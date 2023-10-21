Хамзат Чимаев поделился эмоциями после победы над Усманом на UFC 294

Боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории (до 84 кг), поделился эмоциями после победы над Камару Усманом в соглавном бою турнира UFC 294, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я большой фанат Усмана. У него отличная команда, отличный тренер. Для меня этот коричневый пояс очень много значит. Очень много работали для этого. Я сюда пришёл, чтобы зарабатывать деньги и быть счастливым. У меня не было еды, у меня была комната для тренировок – метр на метр. Я люблю свою работу. Сегодня я счастлив. Спасибо, Чечня», — сказал Чимаев после боя.

В главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.