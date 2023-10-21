«Что будет, если Камару пройдёт полный лагерь?» Кадиев — про бой Чимаев — Усман

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев высказался о поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который состоялся сегодня, 21 октября.

Напомним, поединок бойцов стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«О чем я и говорил… У Чимаева будут проблемы, если Усман не сломается. Хороший бой, 2-1 по раундам забрал Хамзат. Но что будет, если Усман пройдет полный лагерь? Очень интересно посмотреть на реванш, — сказал Кадиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.