Шамиль Рамазанов: в бою с Чимаевым Усман выглядел так, будто не хотел победить»

Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов прокомментировал результат боя между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который завершился победой Чимаева судейским решением.

«Усман выглядел так, как будто не хотел победить. А Чимаев, наоборот, показал, на каком уровне его борьба. Теперь ни у кого не осталось вопросов — достоин ли он драться за пояс», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой между Чимаевым и Усманом стал предпоследним в карде турнира UFC 294. В главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.