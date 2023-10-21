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Пять из шести российских бойцов победили на UFC 294, бой Анкалаева признан несостоявшимся

Пять из шести российских бойцов победили на UFC 294, бой Анкалаева признан несостоявшимся
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Завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 294, проходящий в Абу-Даби (ОАЭ). На турнире выступало большое количество российских бойцов, а именно шесть человек. Пять из них одержали победы на турнире.

В главном турнире вечера чемпион в лёгком весе Ислам Махачев (24-1) встретился с Алексом Волкановски (26-2). Ислам Махачев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде боя. Икрам Алискеров победил Варлея Алвеса техническим нокаутом (Раунд 1, 2:07). Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова удушающим приёмом – (Раунд 1, 1:13). Виктория Дудакова победила Джин Ю Фрей единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). Шарабутдин Магомедов победил Бруно Силву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Единственный российский боец, который не смог одержать победу — Магомед Анкалаев. Его бой против Джонни Уокера признан несостоявшимся после остановки доктором (запрещённый удар).

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