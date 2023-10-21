Опубликованы судейские записки боя Чимаев — Усман

Сегодня, 21 октября, прошёл турнир UFC 294. В соглавном поединке вечера между Хамзатом Чимаевым, бойцом средней весовой категории (до 84 кг), и американцем Камару Усманом победу судейским решением одержал Чимаев.

Согласно судейским запискам, которые были опубликованы UFC, двое арбитров отдали победу Чимаеву, а один зафиксировал ничью. Отметим, что все судьи отдали Чимаеву победу в первом раунде со счётом (10-8), однако во втором и третьем раунде их мнения разошлись.

Бой Чимаева и Усмана был предпоследним в карде UFC 294, после них в октагон вышли россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски — в их титульном поединке победу праздновал представитель России.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию турнира UFC 294.