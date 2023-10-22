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Шон Стрикленд: русские знают, как драться, но у многих раздутые послужные списки

Шон Стрикленд: русские знают, как драться, но у многих раздутые послужные списки
Шон Стрикленд
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Чемпион UFC в средней весовой категории, американец Шон Стрикленд поделился мнением насчёт российских бойцов, которые подписывают контракты с американским промоушеном и при этом ни разу в своей карьере не проигрывали.

«Давайте я вам кое-что объясню. Когда UFC подписывает контракт с парнем без поражений, мы, бойцы, смотрим на его послужной список, на то, кого он победил. Некоторые из этих русских действительно знают, как драться, но у многих раздутые послужные списки, как у моего недавнего соперника Абусупьяна Магомедова», – приводит слова Стрикленда BJ Penn.

Напомним, в сентябре Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. По итогам боя Исраэль лишился титула UFC.

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