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«Пора всё рассказать». Махачев объяснил выступление в первом бою с Волкановски

«Пора всё рассказать». Махачев объяснил выступление в первом бою с Волкановски
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о причинах, повлиявших на его выступление в первом бою с австралийцем Алексом Волкановски, который состоялся на турнире UFC 284 в феврале.

Напомним, Махачев победил единогласным решением в близком противостоянии. После прошёл слух, что у россиянина возникли проблемы с восстановлением после взвешивания.

«Пора всё рассказать. Первый бой получился конкурентным, но я не хотел об этом говорить, чтобы это выглядело как оправдание.

Я подрался с Оливейрой и сразу же начал подготовку к Волкановски. Организм тяжело справлялся с той подготовкой, мы очень тяжело готовились. Зимой я тренировался в горах, а затем отправился в Австралию. Акклиматизация получилась тяжёлой.

Турнир поставили на утро, и я не смог восстановиться и проявить себя. Придя на арену, я уже понимал, что бой будет тяжёлым», — сказал Махачев на пресс-конференции.

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