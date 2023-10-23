Гэтжи: можно ли победить Махачева? У меня нет ответа

Двукратный претендент на титул UFC, американец Джастин Гэтжи оценил выступление действующего чемпиона, Ислама Махачева, в реванше с Алексом Волкановски, а также высказался о своём потенциальном поединке с россиянином.

«У него победная серия из 13 боёв, и он всегда доминировал, за исключением первого боя с Волкановски — хотя, опять же, это очень сложный поединок для борца. Этот парень [Волкановски] похож на шар для боулинга, и ему пришлось иметь с ним дело.

Я уже давно занимаюсь этим дерьмом. Я заслужил своё место, нокаутировав Дастина Порье. Можно ли победить Ислама Махачева? У меня нет ответа. Я отдам все силы, как и всегда», — сказал Гэтжи в эфире ESPN.

Ранее Махачев объяснил своё выступление в первом бою с Волкановски.