«Великий чемпион». Хабиб обратился к Волкановски после UFC 294

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к действующему обладателю титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) Алексу Волкановски, проигравшему на UFC 294 Исламу Махачеву.

Напомним, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде, проведя вторую защиту титула в лёгком весе (до 70 кг), завоёванного годом ранее.

«Мы очень уважаем Алекса и желаем ему всего наилучшего. Он хороший человек и великий чемпион с большим сердцем», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Победа на UFC 294 стала для Махачева 13-й подряд. Его победная серия вошла в тройку длиннейших в истории американского промоушена.

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Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать.