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Арсланбек Махмудов высказался о бое с Агроном Смакичи на турнире в Эр-Рияде

Арсланбек Махмудов высказался о бое с Агроном Смакичи на турнире в Эр-Рияде
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Российский боксёр Арсланбек Махмудов высказался о предстоящем поединке с представителем Хорватии Агроном Смакичи. Их бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и будет проходить в одном карде с главным событием спортивного шоу Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну.

«У соперника хорошая защита, он быстрый. Он сильнее моих предыдущих соперников, это заставит меня поменяться. Но это очередной шаг в моей карьере. Я никогда не могу быть уверен в том, что нокаутирую соперника. Но я выйду в ринг и сделаю свою работу. Сейчас весь мой фокус – на предстоящем оппоненте», — сказал Махмудов на пресс-конференции.

Полный кард турнира:

Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;
Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;
Джозеф Паркер – Саймон Кин;
Карлос Такам – Мартин Баколе;
Арсланбек Махмудов – Агрон Смакичи.

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