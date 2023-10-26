Арсланбек Махмудов высказался о бое с Агроном Смакичи на турнире в Эр-Рияде

Российский боксёр Арсланбек Махмудов высказался о предстоящем поединке с представителем Хорватии Агроном Смакичи. Их бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и будет проходить в одном карде с главным событием спортивного шоу Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну.

«У соперника хорошая защита, он быстрый. Он сильнее моих предыдущих соперников, это заставит меня поменяться. Но это очередной шаг в моей карьере. Я никогда не могу быть уверен в том, что нокаутирую соперника. Но я выйду в ринг и сделаю свою работу. Сейчас весь мой фокус – на предстоящем оппоненте», — сказал Махмудов на пресс-конференции.

Полный кард турнира:

Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;

Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;

Джозеф Паркер – Саймон Кин;

Карлос Такам – Мартин Баколе;

Арсланбек Махмудов – Агрон Смакичи.