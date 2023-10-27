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Бой Стхански и Мясникова возглавит турнир RCC Hard 4 в Екатеринбурге

Бой Стхански и Мясникова возглавит турнир RCC Hard 4 в Екатеринбурге
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18 ноября 2023 года в Екатеринбурга на арене Академии единоборств РМК состоится поединок на голых кулаках между Даудом Стхански и Валерием Мясниковым. Об этом сообщает пресс-служба лиги RCC.

Этот бой станет главным событием предстоящего турнира RCC Hard 4. В прямом эфире его покажет телеканал UDAR.

Отметим, что Стхански попал в RCC в статусе звезды кулачных боёв. Ранее он выступал в лигах Top Dog и Hardcore. Мясников, в свою очередь, набрал ход именно в уральской организации. На счету Дауда в RCC одна победа над Михаилом Колобеговым. Мясников записал на свой счет виктории над такими соперниками, как Александр Ларкин и Герман Скобенко.

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