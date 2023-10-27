Гэтжи рассказал, почему отказался заменить Оливейру в бою с Махачевым

Обладатель титула BMF, американец Джастин Гэтжи объяснил, почему отказался от поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым на турнире UFC 294.

«Тот факт, что турнир проходил в Абу-Даби, значительно облегчил мой отказ. Если бы это было в Америке, в привычном для меня часовом поясе, когда мне не нужна длительная адаптация, и если бы у меня не было такого печального опыта выступлений в Абу-Даби, возможно, я бы подумал над этим предложением. Но в этом случае я сразу сказал «нет», потому что я знаю, что всё равно буду драться за титул. Если титульный бой дадут Оливейре, я подожду. Я нахожусь на том этапе карьеры, когда ничего не надо доказывать», — рассказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу ESPN ММА.

Напомним, Махачев должен был встретиться с Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но бразилец снялся из-за травмы. Его заменил Александр Волкановски, согласившийся на поединок на коротком уведомлении.