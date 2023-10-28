Мэнни Пакьяо высказался о бое Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Ох, это хороший бой, очень интересный… Да, Усик относится к быстрым левшам. Это хороший бой. Я считаю, что Тайсону Фьюри будет тяжело с ним», — сказал Пакьяо в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом соотечественника Дерека Чисору.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик ответил, готов ли он драться с Фьюри в 2023 году.