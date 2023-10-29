Герман Титов: никто не думал, что будет такое доминирование Асбарова над Папиным

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о боксёрском поединке между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным, в котором Асбаров одержал победу единогласным судейским решением.

«Для меня этот бой сразу был 50 на 50. Тяжело его назвать его апсетом. Это апсет для тех, кто не знал об уровне Абарова: он мастер спорта международного класса по любителям, и по кулачке добился определенных высот. Да, у него маленький профессиональный рекорд, но он моложе. Папину уже 36 лет, хотя для тяжелого веса это нормальный возраст.

И Папин перестоял, у него давно не было серьезных боев, и это было видно, он как заржавел. Соперник выиграл практически все раунды, послал его в тяжелый нокдаун. Так что можно сказать в одну калитку выиграл бой. Никто не думал что такое явное доминирование будет. Предполагали, что бой будет более равным», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.