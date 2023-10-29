Асбаров — новая звезда российского бокса! Сослан разобрал на части топового Папина

На московской «ЦСКА-Арене» состоялось шоу «Однажды в ринге». В главном событии турнира в ринге встретились топовый российский представитель первого тяжёлого веса Алексей Папин и непобеждённый Сослан Асбаров.

Алексей Папин начинал карьеру в профессиональном кикбоксинге, где достиг высоких результатов: неоднократно выигрывал чемпионаты Европы по различным версиям, был призёром и победителем чемпионата мира. С 2015 года Папин выступает в профессиональном боксе; набив рекорд 11-0, он вышел на поединок с Илунгой Макабу – будущим чемпионом мира по версии WBC. Поединок получился очень близким, но раздельным решением судей победу в нём одержал Макабу. Это было единственное поражение Папина в боксёрской карьере. После этого Алексей победил Руслана Файфера и стал обязательным претендентом на титул WBC, но бой за пояс так и не получил. После поединка с Файфером Алексей одержал ещё три победы: он оказался сильнее Вацлава Пейсара, Дилана Прашовича, а в своём последнем поединке в октябре прошлого года нокаутировал во втором раунде непобеждённого Дамира Бельо.

Папин — о предстоящем бое с Асбаровым: Алексей Папин прокомментировал предстоящий бой с Сосланом Асбаровым

Сослан Асбаров – мастер спорта международного класса по боксу, имеет внушительную любительскую карьеру: Сослан – бронзовый призёр чемпионата России среди молодёжи, победитель различных всероссийских и международных турниров. На профессиональном ринге он не знает поражений: в четырёх боях он одержал четыре победы, в том числе над известным российским боксёром Дмитрием Кудряшовым. Параллельно с профессиональной карьерой в боксе Асбаров выступал в кулачных боях, где стал чемпионом лиги Hardcore. В последнем поединке по правилам бокса Сослан победил Брэндона Глэнтона, который входил в топ-15 по версиям WBC и WBO. Алексей Папин и Сослан Асбаров входят в тройку лучших боксёров в первом тяжёлом весе, поэтому поединок был крайне интригующим.

Папин начал бой в привычной для себя манере — первым номером. Алексей поддавливал соперника, занимал центр ринга, но каких-то активных действий от боксёров в стартовом раунде не было: разменивались джебами соперники, Папин несколько раз проверил корпус Асбарова. Во втором раунде боксёры стали раскрываться, стало больше разменов, в одном из которых Асбаров поймал Папина левым крюком и отправил Алексея в нокдаун. Папин продолжил бой и продолжил напирать на Асбарова.

В третьем и четвёртом раундах Папин вновь действовал первым номером, но Асбаров демонстрировал хорошие движение на ногах и скорость: гасил Сослан своими сериями натиск Алексея и не давал сопернику активно атаковать. Хорошая любительская база позволяла Сослану перебивать соперника с дистанции и уходить из тяжёлых положений, когда Папин старался зажать оппонента у канатов.

В пятом раунде Алексей Папин имел хороший момент, когда ему удалось поработать серийно у канатов, донёс Алексей тяжёлый апперкот, но Сослан его выдержал. К середине поединка оба сохранили хороший темп, Папин по-прежнему прессинговал, но Асбаров здорово работал вторым номером, перебивая соперника по количеству ударов. Из зала Папина поддерживал Денис Лебедев, который активно подсказывал Алексею.

Во второй половине боя рисунок поединка не менялся. Папин напирал, но эффекта от этого давления не получал. Асбаров показывал отличную функциональную подготовку, разбивал Папина с дистанции и не давал Алексею сближаться.

В заключительных раундах Сослан выглядел свежее своего соперника. Давление Папина не приносило ему плодов, никак не мог Алексей зажать Сослана у канатов и поработать в силовой манере, а Асбаров продолжал перебивать оппонента по количеству ударов. Попытался Папин устроить финальный штурм, но Сослан грамотно с ним справился и даже успел поиграть на публику.

Яркий поединок прошёл все десять раундов. Сослан Асбаров одержал уверенную победу единогласным решением судей — 96-93, 99-90, 98-91.