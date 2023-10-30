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Карл Фроч объяснил судейское решение в бою Фьюри — Нганну

Карл Фроч объяснил судейское решение в бою Фьюри — Нганну
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч поделился впечатлениями от боксёрского поединка между супертяжеловесом и соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, состоявшегося 29 октября в Саудовской Аравии.

«Фьюри выглядел так, словно его избили, он победил раздельным решением. И я принимаю это, учитывая происходящее, вложения саудовцев огромны, и они возлагают большие надежды на объединительный бой между Фьюри и Усиком.

К несчастью для Нганну, в своём профессиональном дебюте и он сошёлся, возможно, с лучшим тяжеловесом современности, и его лишили победы решением. Это звучит нелепо, но, мне кажется, что это всеобщее мнение», — приводит слова Фроча talkSPORT.

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