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«Лишний «полтинник» не помешает». Саид Нурмагомедов — об эмоциях от бонуса на UFC 294

«Лишний «полтинник» не помешает». Саид Нурмагомедов — об эмоциях от бонуса на UFC 294
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Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) промоушена UFC, рассказал об эмоциях от бонуса, положенного ему в связи с победой над таджикистанским бойцом Муином Гафуровым, которую он одержал на турнире UFC 294.

«Эмоции были. Четверым дали бонусы. Лишний «полтинник» не помешает», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Поединок против Гафурова стал для Саида Нурмагомедова девятым в крупнейшем промоушене смешанных единоборств UFC. На его счету семь побед, из которых пять досрочных. Победа над Гафуровым была одержана в начале первого раунда, когда Нурмагомедов сделал «гильотину» и вынудил своего соперника завершить бой по его воле.

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