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Саид Нурмагомедов поделился эмоциями от своего поединка на UFC 294

Саид Нурмагомедов поделился эмоциями от своего поединка на UFC 294
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Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) промоушена UFC, высказался о победе сабмишеном над Муином Гафуровым в рамках турнира UFC 294.

«Я знал, что соперник будет нападать, бросаться. Изначально был план провести все три раунда. Не ожидал, что всё так легко закончится. Он до этого никому досрочно не проигрывал. Все бои были до конца, постоянные рубки. Я почувствовал, что он меня начал поджимать, захотел обстреливать на дистанции.

В тот момент, когда он бросился на меня, начал проходить в ноги, я почувствовал, что хорошо взял шею. И эту возможность я не упустил, довёл до конца приём», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

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