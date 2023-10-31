Саид Нурмагомедов рассказал, до какого возраста планирует выступать в MMA

Российский боец Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) промоушена UFC, назвал возраст, до которого он намерен продолжать профессиональную карьеру.

«Думаю, лет до 35, а дальше… А вообще, если хорошо себя буду чувствовать, можно и до 37-38. Кто-то уходит в 31, кто-то дерётся и под 40. Всё зависит от человека. Если он вывозит нагрузки, может тренироваться, он дерётся. Я уже не так восстанавливаюсь, как раньше, это есть. Раньше много тренировались, сейчас немного сачковать начал. Раньше мог утром и вечером потренироваться, а на следующий день быть бодрым. А сейчас можно уже быть уставшим. Мы просто ещё неправильно тренируемся, слишком сильно себя нагружаем», — сказал 31-летний Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.