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Саид Нурмагомедов рассказал, как его фамилия влияет на карьеру в MMA

Саид Нурмагомедов рассказал, как его фамилия влияет на карьеру в MMA
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Российский боец Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) промоушена UFC, ответил на вопрос, влияет ли фамилия на его карьеру.

«Все уже давно знают, что я ударник. Помогает ли это мне? Раньше все действительно думали, что мы родственники. Но сейчас все знают, что мы просто однофамильцы. Мы хорошо дружим, но мы не братья.

Соперники уже изучили меня, знают мой стиль. Я могу и побороться, и в стойке поработать. Я больше люблю ногами бить. Сам не люблю бороться», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

В своём последнем бою, который прошёл на турнире UFC 294, Саид Нурмагомедов одержал победу над Муином Гафуровым. Этот поединок стал Нурмагомедова девятым в крупнейшем промоушене смешанных единоборств UFC. На его счету семь побед, из которых пять досрочных.

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