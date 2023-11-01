Саид Нурмагомедов рассказал о дорогих подарках, которые получал за победы в UFC

Российский боец Саид Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) промоушена UFC, высказался о подарках, которые получал после победных выступлений.

«Чимаеву подарили «Гелик» после победы над Усманом? Мне тоже дарили. Две машины. Mercedes C-класса и Mercedes-Benz GLE. Они у меня в коллекции есть», — сказал Саид Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

В своём последнем бою, который прошёл в рамках турнира UFC 294, состоявшегося 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ), Саид Нурмагомедов одержал победу над Муином Гафуровым. Этот поединок стал Нурмагомедова девятым в крупнейшем промоушене смешанных единоборств UFC. На его счету семь побед, из которых пять досрочных.