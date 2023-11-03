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Ислам Махачев высказался о возможности провести бой в боксе

Ислам Махачев высказался о возможности провести бой в боксе
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу возможного участия в боксёрском поединке. Махачев не стал исключать такую вероятность, приведя в пример недавний поединок между франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Возможный бой в боксе? А почему бы и нет? Нганну показал, на какой уровень может выйти боец. Фьюри показал плохой уровень», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, бой Нганну – Фьюри прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну:

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