«Ахмат-Грозный», скоро». Чимаев опубликовал фото с футбольной тренировки в форме «Ахмата»

Непобеждённый боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал на своей странице в социальной сети новый пост.

Чимаев поделился фотографией с футбольной тренировки в экипировке грозненского «Ахмата».

Фото: Из личного архива

«Ахмат-Грозный», скоро», – подписал фотографию Чимаев.

Напомним, на состоявшемся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) турнире по смешанным единоборствам UFC 294 29-летний Хамзат Чимаев встречался с нигерийцем Камару Усманом. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением. Всего на счету Чимаева 14 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победу.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал, как Чимаев проводит спарринги с его сыновьями.