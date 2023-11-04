«Ахмат-Грозный», скоро». Чимаев опубликовал фото с футбольной тренировки в форме «Ахмата»
Непобеждённый боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал на своей странице в социальной сети новый пост.
Чимаев поделился фотографией с футбольной тренировки в экипировке грозненского «Ахмата».
Фото: Из личного архива
«Ахмат-Грозный», скоро», – подписал фотографию Чимаев.
Напомним, на состоявшемся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) турнире по смешанным единоборствам UFC 294 29-летний Хамзат Чимаев встречался с нигерийцем Камару Усманом. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением. Всего на счету Чимаева 14 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победу.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал, как Чимаев проводит спарринги с его сыновьями.
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