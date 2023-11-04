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Экс-чемпион UFC Хилл включил Павловича в топ-5 боксёров организации

Экс-чемпион UFC Хилл включил Павловича в топ-5 боксёров организации
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл составил рейтинг пяти бойцов организации с лучшими боксёрскими навыками.

Примечательно, что в список попал российский тяжеловес Сергей Павлович (18-1), расположившийся на пятом месте.

1. Джамал Хилл, полутяжёлый вес.
2. Дастин Порье, полулёгкий вес.
3. Макс Холлоуэй, полулёгкий вес.
4. Шон Стрикленд, средний вес.
5. Сергей Павлович, тяжёлый вес.

Напомним, 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) Сергей Павлович сразится за временный титул с британцем Томом Аспиналлом, поединок станет соглавным событием вечера.

В главном бою экс-чемпионы промоушена чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра сразятся за вакантный титул в полутяжёлом весе.

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