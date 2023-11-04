Хасиев: бои на UFC 294 были слабые, поединок Чимаева получился худшим

Основатель российской MMA-лиги ACA Майрбек Хасиев негативно высказался о турнире UFC 294, прошедшем в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В частности, Хасиев раскритиковал поединки, отметив бой средневесов Хамзата Чимаева и Камару Усмана.

«Бои мне абсолютно не понравились. Очень слабые бои были практически все. Зашел на турнир UFC, когда закончился бой (Мухаммада) Мокаева. После этого я видел все бои. Среди них самым худшим был бой Чимаева. Однозначно. Первый раунд был хороший, остальные были слабыми. Вы все этот бой видели, это объективно», — приводит слова Хасиева издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее экс-претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль заявил, что Усман нокаутировал бы Чимаева с полноценной подготовкой.