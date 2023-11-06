Минеев объяснил, зачем предложил Исмаилову фальшивые билеты в Бейрут

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев объяснил свой недавний пост, адресованный соотечественнику Магомеду Исмаилову. В нём Минеев сообщил, что купил Исмаилову билет до Бейрута (Ливан), чтобы тот мог добраться впоследствии до Палестины.

«Друзья мои, не нужно быть детективом, чтобы понять, что посадочные билеты на имя Магомеда Исмаилова, которые появились в моих соцсетях, являются фотошопом. Сами подумайте – чтобы получить посадочные, нужно быть самим Исмаиловым, и уже с паспортом стоять в аэропорту, будучи готовым к отправке. А чтобы их приобрести, необходимы паспортные данные и загранпаспорт, которых, несмотря на всю близость нашего общения, у меня, конечно же, нет. Все мы люди занятые, и покупать человеку билеты, не согласовав с ним удобное время отправления, будет считаться дурным тоном.

Поэтому относиться к изображению билетов нужно не иначе, как к некой рекламации к словам Магомеда о хоть единой лазейке. Тем не менее, как только Магомед изъявил желание получить билеты, мы эти данные с более удобным временем отправления у него запросили. Но думаю, многие из вас уже успели увидеть ответ Магомеда в соцсетях, и знаете, я в этом его поддерживаю. Во-первых, наёмничество вроде как незаконно, да и Магомед – гражданин России, а нам сейчас свои военнослужащие ох как нужны. Во-вторых, в тяжёлое время мы должны сплотиться вокруг помощи тем, кто попал в беду. Предлагаю часть нашего гонорара от третьего боя перевести на нужды детей Палестины», — сказал Минеев на своей странице в социальных сетях.