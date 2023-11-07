Сергей Павлович — Том Аспиналл: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 295, в соглавном поединке которого встретятся россиянин Сергей Павлович и представитель Великобритании Том Аспиналл. Бойцы сразятся за временный пояс лиги в тяжёлой весовой категории.

Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также турнир можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, освещать ход спортивного мероприятия будет «Чемпионат».

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.

Аспиналл в последнем поединке оказался сильнее поляка Марчина Тыбуры. Сейчас Том четвёртый в рейтинге тяжеловесов.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?