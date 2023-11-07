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Появилось видео, где чемпион Европы по боксу устроил драку и стрельбу в центре Москвы

Появилось видео с камер наблюдения, на котором демонстрируется, как чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил потасовку и стрельбу у ресторана «Паулайнер» в центре Москвы. Инцидент произошёл вечером 5 ноября.

Ранее сообщалось, что в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу в центре Москвы:

Спортсмена арестовали до 5 января следующего года.

Во время судебного заседания Иванов рассказал, что конфликт случился из-за оскорбления его девушки. По его словам, её оскорбили, а он заступился.

В результате конфликта пострадали три человека, ещё одному мужчине сломали нос. Ранее говорилось, что Никита принёс извинения, заявив о готовности оплатить лечение пострадавшим.