Карл Фроч объяснил, почему завершение карьеры Фьюри — нереалистичный расклад

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч объяснил, каким видит продолжение карьеры тяжеловеса Тайсона Фьюри после поединка против Фрэнсиса Нганну. Фроч предположил, что Фьюри необходимо провести реванш с Нганну и бой с украинцем Александром Усиком для определения абсолютного чемпиона мира в тяжёлой весовой категории.

«Не думаю, что вариант с завершением карьеры подойдёт ему. Не поймите меня неправильно, если он собирается долго зацикливаться на поражении. Извините, победе, а затем уйти на пенсию, вы можете увидеть, где проявляется его ментальная неустойчивость. Однако я искренне надеюсь, что у него всё в порядке с головой. Кажется, что он в норме и он готов к следующему бою.

Он не может завершить карьеру после боя с Нганну. Он просто не может. Это было бы похоже на то, если бы я закончил карьеру после первого боя с Джорджем Гроувзом. Поэтому Тайсон Фьюри не уйдёт на пенсию. Думаю, ему придётся сразиться с Нганну в бое-реванше. И я думаю, что это должно произойти до боя с Александром Усиком. Это как-то беспорядочно и немного неправильно», — заявил Фроч в видео на YouTube-канале Seconds Out.