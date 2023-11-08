«Лучшие кикбоксёры страны». Минеев показал, кто помогает ему готовиться к бою со Штырковым

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о своей подготовке к следующему поединку. Его он проведёт с соотечественником Иваном Штырковым. Противостояние состоится 18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA, где пройдёт чемпионский турнир по кикбоксингу.

«Друзья! Свою подготовку к бою с Иваном Штырковым я прохожу в Саратове под руководством заслуженного тренера сборной команды России по кикбоксингу Расула Чкаловича Далгатова, а также моего друга и коллеги Александра Хиврича. В моём тренировочном лагере находятся лучшие кикбоксёры страны, а именно:

– Каимов Булат (г.Саратов). Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, двукратный призёр чемпионатов мира;

— Асадуллах Насипов (г. Грозный). Мастер спорта международного класса и двукратный чемпион мира;

— Адам Махамаев (г. Волгоград). Мастер спорта России и чемпион России;

— Салман Махамаев (г. Волгоград). Мастер спорта России и чемпион России.

А также мой друг и давний спарринг-партнёр Омар Алиев, который подтягивает свою ударку, для того чтобы оспорить права на чемпионский пояс Fight Nights», — написал Минеев.

Фото: Из личного архива Владимира Минеева